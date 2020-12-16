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  16 декабря 2020
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Сотрудничество в киноиндустрии будет развиваться между Монголией и Венгрией

CentralAsia (MNG) -  Министр культуры Монголии С.Чулуун вчера провел виртуальную встречу с Борбалой Обрусански, послом Венгрии в Монголии.

Министр поздравил Борбалу Обрусански с назначением послом Венгрии в Монголии и с 70-летием дипломатических отношений между двумя странами, которое приходится на этот год.

Упомянув о развитии сотрудничества в киноиндустрии с Монголией, посол Борбала Обрусански передала, что правительство Венгрии поддерживает создание совместных исторических и художественных фильмов двух стран.

Затем стороны договорились оказать поддержку в заключении соглашения между национальными библиотеками Монголии и Венгрии, расширить сотрудничество между археологическими и этнографическими музеями, а также обучить специалистов в области классического искусства и культуры, а также совместно провести выставку «История Хунну — Азии и Европы».

В ходе встречи стороны также обсудили презентацию выставки, состоящей из коллекции фотографий, связанных с Раднотом, служившим врачом военачальника Д.Сухбаатара, приуроченная к 100-летию Народной революции, которая наступит в следующем году. в дополнение к привлечению художников к долгосрочному и краткосрочному обучению и сотрудничеству в работах, связанных с библиотекой, музеем, архивом и культурным наследием.

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