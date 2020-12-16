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  16 декабря 2020
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В России за сутки выявили более 26,5 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 26 509 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 4715 (17,8%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 734 454 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 427 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 579 177 человек.

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