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  16 декабря 2020
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В России от коронавируса умерли более 48 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 596 человек, сообщает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 73 и Санкт-Петербурге — 69.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 48 564 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,7 млн человек, из них выздоровели 2,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 579 177 пациентов.

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