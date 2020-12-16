В Ташкенте тарифы на холодную воду и канализацию могут повысить на 50-100%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане для обсуждения опубликован проект решения хокима столицы «О мерах по установлению регулируемых цен на услуги питьевого водоснабжения и канализации в Ташкенте».

В проекте документа отмечено, что для снижения кредиторской задолженности, реализации проектов, своевременного погашения внешних займов, своевременного устранения неисправностей в сетях и сооружениях, необходимо повысить действующие тарифы ООО «Тошкент шаҳар сув таъминоти».

Учитывая финансовое положение общества, будет создана рабочая группа для рассмотрения тарифов, разработанных обществом на услуги питьевой воды и канализации.

Предлагаемые в проекте новые тарифы:

За 1 кубометр питьевой воды:

для населения, бюджетных организаций и оптовых потребителей (без НДС) повышение с 310 сумов до 500 сумов (161,2%) (c $0,03 до $0,04);

для коммерческих организаций – с 730 до 1 500 сумов (205,4%) (c $0,07 до $0,14).

для населения, бюджетных организаций и оптовых потребителей (без НДС) – с 250 до 350 сумов (140%) (c $0,02 до $0,03);

для коммерческих организаций – увеличение с 460 сумов до 820 сумов (178,2%) (c $0,04 до $0,07).

Проект документа пока находится на стадии общественного обсуждения до 30 декабря текущего года. Документ может быть изменен или отклонен.

Тарифы на услуги канализации: