В Ташкенте снизилось качество атмосферного воздуха

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана за последние несколько дней снизилось качество атмосферного воздуха, сообщает «Узгидромет».

«В Ташкенте зафиксировано превышение предельно допустимых среднесуточных концентраций», - отмечается в сообщении ведомства.

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха в Ташкенте проводился на 12 стационарных постах.

В среднем по городу в этот период было зафиксировано превышение предельно допустимых среднесуточных концентраций:

по диоксиду азота до 1,3 раза;

по оксиду углерода до 1,2 раза.

По остальным загрязняющим веществам превышение норм не наблюдалось, - отмечается в сообщении.

По данным портала aqicn.org, показывающего в режиме реального времени степень загрязнённости воздуха по всему миру, индекс качества воздуха в Ташкенте на сегодня умеренный (97). Данный показатель означает, что качество воздуха приемлемое, однако в отношении некоторых загрязнителей может возникнуть умеренная проблема для здоровья очень небольшого числа людей, которые чувствительны к загрязнению воздуха. Детям и взрослым, а также людям с респираторными заболеваниями, такими как астма, следует ограничить длительные нагрузки на открытом воздухе. Это на 3 показателя меньше чем уровень "Нездоровый" (100).

Справка:

Показателем уровня загрязнения атмосферного воздуха является комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим ингредиентам (пыль, оксид углерода (угарный газ), диоксид азота, диоксид серы и аммиака). Значения ИЗА менее 5 баллов соответствует пониженному уровню загрязнения.

Уровень загрязнения воздуха считается низким при ИЗА от 0 до 4, повышенным — при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА более 14.