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  16 декабря 2020
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Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вакцинироваться от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19. Об этом он сказал в интервью телеканалу Band.

Президент считает, что вакцину должны получать только те, кто хочет. «Я не буду прививаться, и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема», - сказал Болсонару

Также он усомнился в эффективности ношения маски в качестве средства защиты от коронавируса.

Ранее суд обязал президента Бразилии носить маску. Болсонару должен использовать защитное средство во время участия в публичных мероприятиях.

Бразилия стоит на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом, уступая только США и Индии. Коронавирус в Бразилии выявлен у 6,9 млн человек.

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