Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вакцинироваться от коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19. Об этом он сказал в интервью телеканалу Band.



Президент считает, что вакцину должны получать только те, кто хочет. «Я не буду прививаться, и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема», - сказал Болсонару



Также он усомнился в эффективности ношения маски в качестве средства защиты от коронавируса.



Ранее суд обязал президента Бразилии носить маску. Болсонару должен использовать защитное средство во время участия в публичных мероприятиях.

Бразилия стоит на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом, уступая только США и Индии. Коронавирус в Бразилии выявлен у 6,9 млн человек.