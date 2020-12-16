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  16 декабря 2020
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Высокие цены на авиабилеты мешают мигрантам из Узбекистана вернуться в Россию

CentralAsia (UZ) -  Высокие цены на авиабилеты мешают вернуться в Россию узбекским мигрантам, выехавшим из-за пандемии коронавируса, заявил председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.

«Первопричина уменьшения количества мигрантов в России – это пандемия, вторая – приостановились многие сектора и участки, где были задействованы мигранты. Это, конечно, сказалось на заработке, отправке денег на родину. Очень много мигрантов выехало», – сказал Худайбердиев, отметив, что возвращению мигрантов мешают высокие цены на авиабилеты.

Худайбердиев уточнил, что власти республики предпринимают шаги для снижения цен, а российские официальные лица проводят работу, чтобы облегчить порядок въезда, но изменения будут заметны только к весне.

Также он добавил, что особенно снизилось количество мигрантов из Узбекистана, занятых в строительстве в регионах России.

Ранее мэр столицы России Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.

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