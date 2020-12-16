Монумент велосипеду в Ашхабаде обошелся госказне в $6,5 миллионов

CentralAsia (TM) - Согласно официальным документам, попавшим в распоряжение turkmen.news, один лишь монумент «Велосипед», торжественно открытый в Ашхабаде 3 июня 2020 года, обошелся государственному бюджету в 22 миллиона 424 тысячи манатов. По государственному курсу это составляет 6 миллионов 407 тысяч долларов США.

Монумент в юго-западной части Ашхабада был возведен по заказу столичной мэрии индивидуальным предприятием «Sport ýyldyzy». Та же фирма, как следует из документов, построила детский сад на 320 мест, стоимость которого в два раза меньше стоимости монумента — 10 миллионов 445 тысяч 927 манатов (чуть меньше $3 миллионов). Также «Sport ýyldyzy» возвела общеобразовательную школу на 720 мест. Ее стоимость составила 24 миллиона 109 тысяч 410 манатов (чуть меньше $7 миллионов).

Но все рекорды фирмы побило строительство культурно-образовательного центра «Джахан», торжественно открытого 31 октября, — он обошелся в 80 миллионов 900 тысяч манатов (более $23 миллионов). Строительство было профинансировано за счет средств банков Туркменистана. Как сообщал еще до открытия центра Turkmenportal, кружки в «Джахане» являются платными.

Минимальный размер оплаты труда в Туркменистане в 2020 году, согласно президентскому указу от 5 июля 2019 года, составляет 870 манатов. Уровень средней зарплаты рассчитать сложно, официально такие сведения не публикуются. Но, например, учителя в среднем получают 2 тысячи манатов в месяц.

Получается, что один лишь «Велосипед» — это 25,8 тысячи минимальных зарплат или месячная оплата труда примерно 11 тысяч 212 педагогов.

Ранее, 12 ноября, в Ашхабаде открыли новый монумент, не менее помпезный, чем памятник велосипеду. Это 15-метровый позолоченный памятник собакам породы алабай.

А буквально на днях стало известно о новом строительном проекте. Рядом с грязевым курортом «Моллакара» в поселке Джебел Балканского велаята планируется возвести аэропорт.