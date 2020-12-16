Коронавирус: В России зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет

CentralAsia (CA) - Уровень смертности в России по итогам января-октября этого года стал максимальным за 10 лет, пишет РБК со ссылкой на свои расчеты на основе данных Росстата. Речь идет о соотношении числа умерших на 10 тысяч живущих за соответствующие периоды 2011-2020 годов. Однако этот рост объясняется не только COVID-19.

К 2019 году за тот же период январь-октября смертность в России снизилась до 102,9 на 10 тысяч человек, теперь же этот показатель составил 113,2, то есть вырос более чем на 10% к 2019 году. Это максимум с 2010 года, когда смертность выросла на фоне аномально жаркого лета. В 33 из 85 регионов России смертность стала максимальной за десятилетие.

Общее число умерших за январь-октябрь достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2010 году за тот же период умерли 1,704 млн человек). Объявляя эту цифру, вице-премьер Татьяна Голикова говорила на прошлой неделе, что в некоторых регионах смертность могла бы быть меньше прошлогодней, если бы не пандемия коронавируса.

За апрель-октябрь, по данным Росстата, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек, отмечает РБК. За тот же период коронавирус был выявлен у 78,6 тысячи умерших - это 6,5% от общего числа умерших и 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными. Избыточная смертность - связанная с пандемией.