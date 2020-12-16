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  16 декабря 2020
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Посол Великобритании в Туркменистане заразился COVID-19, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Посол Великобритании в Туркменистане Хью Стэнли Филпотт переболел COVID-19. Об этом он сам заявил в Twitter.

В беседе с другими пользователями в комментариях посол написал: «Мне надо восстановиться после ковида. Это станет вызовом для меня в 2021 году». Также дипломат упомянул свою болезнь в твите, посвященной записи клипа вместе с изданием Orient.

В записи, в отличие от комментария, Хью Стэнли Филпотт не называет свой диагноз напрямую, но довольно однозначно на него намекает. Он пишет: «Дорогие друзья, на данный момент я не очень активен в социальных сетях. Я восстанавливаюсь после вируса, распространяющегося в «физическом мире». Об этом позже. Но от других «маленьких птичек» я слышу, что многим из вас нравится моя песня. Я искренне счастлив, это помогает мне выздороветь».

Власти Туркменистана отрицают, что COVID-19 проник в страну. Независимые СМИ сообщают о большом количестве зараженных и умерших, но власти не комментируют эти сообщения.

Иностранные правительства и международные организации, включая Всемирную организацию здравоохранения, не настаивают на опровержении версии туркменских властей об отсутствии эпидемии.

Болезнь посла Великобритании — не первый случай заражения сотрудника иностранных представительств в Туркменистане. В августе источники turkmen.news сообщили, что от COVID-19 скончался водитель Центра ОБСЕ в Туркменистане Курбанмухаммет Мухаммедов. Ранее, в июле, умер советник по религиозным вопросам посольства Турции Кемаль Учкун. Ему был поставлен диагноз «пневмония».

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