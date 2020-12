Ученые нашли новый вид динозавра. Он размером с курицу, а на спине у него — грива из перьев и шипы. Фото

CentralAsia (CA) - Палеонтологи из Германии обнаружили новый вид динозавра, обитавшего на территории современной Южной Америки, пишет «Медуза».

Порода, в которой найдены отпечатки тела ранее неизвестного ящера, была добыта на северо-востоке Бразилии: возраст ее формирования оценивается в 110-125 миллионов лет. Новый вид динозавра оказался совсем небольшим — размером примерно с курицу. Ученые отнесли его к семейству компсогнатидов — мелких хищников, живших в юрском и меловом периодах и охотившихся на насекомых и небольших позвоночных, таких как лягушки и ящерицы.

Проанализировав окаменелости, ученые пришли к выводу, что тело динозавра было покрыто пухом, а на его спине был небольшой гребень из длинных перьев. При этом новый вид обладал уникальной особенностью, которая не встречалась у ранее известных динозавров — из области плеч у него росли жесткие длинные шипы, по два с каждой стороны.

Ученые полагают, что шипы использовались для привлечения внимания противоположного пола в брачный период. Примерно такие же образования, растущие из области плеч, есть у некоторых видов современных райских птиц.

В честь своих уникальных особенностей новый вид получил название Ubirajara jubatus. На языке тупи «ubirajara» означает «властелин копья».

Such a weird theropod this new compsognathid Ubirajara jubatus from the Aptian Crato Fm of Brazil. It has elongated slender monofilaments covering the body, a pair of broad ribbon-like monofilaments on the sides, and possible pseudomorphed adipocere within the body cavity. pic.twitter.com/DjbqAlg8kV — Christophe Hendrickx (@Ch_Hendrickx) December 13, 2020