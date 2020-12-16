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  16 декабря 2020
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Белорусской оппозиции вручена премия Сахарова

CentralAsia (CA) -  Белорусской оппозиции вручена премия Европарламента «За свободу мысли», сообщает Euronews.

После арестов ряда оппозиционеров на передовой избирательной кампании в Беларуси оказались три женщины — Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

После президентских выборов под давлением властей Тихановская и Цепкало были вынуждены уехать из страны, а Колесникова отказалась от иммиграции, порвав на белорусско-украинской границе свой паспорт.

Сейчас она находится в СИЗО по обвинению в «попытке нанесения вреда национальной безопасности Беларуси».

В августе белорусская оппозиция по инициативе Светланы Тихановской создала Координационный совет «с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь»

Премия в области прав человека была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь российского физика-ядерщика и диссидента Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». Кроме белорусской оппозиции, в шорт-лист попали группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосула Наджиб Михаэль Мусса.

Премия составляет 50 тысяч евро. В 2019 году премию получил китайский экономист уйгурского происхождения Ильхам Тохти «за усилия в развитии взаимопонимания между китайцами и уйгурами».

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