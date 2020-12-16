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  16 декабря 2020
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В Ашхабаде зажглась главная ёлка Туркменистана (фото)

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде 15 декабря состоялось открытие сказочного городка и главной елки страны, которая традиционно расположилась на площади центра «Älem». 41-метровая ёлка украшена шарами и восьмилучевой звездой, сообщают местные СМИ.

В этом году Аяз баба и его внучка Гарпамык начали торжественный путь с перекрестка ул.Таслама и пр.Махтумкули. Вместе с юными жителями столицы, участвующими в процессии, главные герои новогодних праздников проехались вдоль новостроек, ТРЦ «Gül zemin», монумента «Туркменский алабай».

В финале праздника на радость детворе и всем присутствующим зажглись огни главной елки столицы, а вслед за ней – и других новогодних красавиц, установленных по все стране.

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