[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан вводит ограничения на время зимних каникул из-за пандемии

CentralAsia (TM) -  Студентов и учеников школ-интернатов в Туркменистане не отпустят домой на зимние каникулы. Об этом 15 декабря сообщило издание Orient.

По информации издания, «из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире» студенты вузов и средних специальных учебных заведений проведут зимние каникулы в местах обучения под присмотром преподавателей. Ученики интернатов, прибывшие из велаятов, также останутся в учебных заведениях. Для них за счет бюджета организуют программу зимнего отдыха.

Ранее сообщалось, что детские утренники у главной елки, которые в прошлые годы проводились во все дни зимних каникул, в этом году отменяются. А жители города Туркменбаши остались и без самой елки. 1 декабря елку у городского Дворца культуры начали собирать, но сразу после окончания сборки 7 декабря ее было приказано убрать. Также в городе запретили украшать к Новому году магазины.


print
  • Ректор Университета журналистики Узбекистана отказался от суффикса -ев в фамилии
  • Президент Монголии призывает население экономно расходовать воду и электричество
  • Семнадцатилетний британец нанес родной матери 118 ударов ножом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com