Туркменистан вводит ограничения на время зимних каникул из-за пандемии

CentralAsia (TM) - Студентов и учеников школ-интернатов в Туркменистане не отпустят домой на зимние каникулы. Об этом 15 декабря сообщило издание Orient.



По информации издания, «из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире» студенты вузов и средних специальных учебных заведений проведут зимние каникулы в местах обучения под присмотром преподавателей. Ученики интернатов, прибывшие из велаятов, также останутся в учебных заведениях. Для них за счет бюджета организуют программу зимнего отдыха.

Ранее сообщалось, что детские утренники у главной елки, которые в прошлые годы проводились во все дни зимних каникул, в этом году отменяются. А жители города Туркменбаши остались и без самой елки. 1 декабря елку у городского Дворца культуры начали собирать, но сразу после окончания сборки 7 декабря ее было приказано убрать. Также в городе запретили украшать к Новому году магазины.