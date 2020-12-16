Британский посол в Туркменистане исполнил песню «Туркмен сахрасы» и разместил клип

CentralAsia (TM) - Посол Великобритании в Туркменистане Хью Стэнли Филпотт разместил в своем YouTube-канале клип, в котором исполнил песню Нуры Халмамедова «Туркмен сахрасы» (Туркменская степь). Клип размещен 11 декабря, в преддверии празднования 25-летия Нейтралитета страны, сообщили Хроники Туркменистана.



В описании к видео Филпотт сообщил, что он певец-любитель и дипломат. Записать песню его пригласило ашхабадское информационное агентство Orient, «которое затем создало вокруг видеомонтаж».

В своем Twitter-аккаунте 16 декабря посол поблагодарил людей, которые расшарили его клип и извинился перед теми, кому песня не понравилась.

«Я любитель, которому нравится делиться песнями. Спасибо Orient и всем, кто меня поддерживал», – написал дипломат.

«Дорогие друзья, на данный момент я не очень активен в социальных сетях. Я восстанавливаюсь после вируса, распространающегося в «физическом мире». Об этом позже. Но от других «маленьких птичек» я слышу, что многим из вас нравится моя песня. Я искренне счастлив, это помогает мне выздороветь», – было написано в следующем твите Хью Филпотта.

Напомним, что официальные власти по-прежнему отрицают наличие коронавируса в стране.

Впервые песню «Туркмен сахрасы» посол исполнил в феврале 2020 года на музыкальном вечере в своей резиденции.