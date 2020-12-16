В Чили одобрили использование вакцины Pfizer
- Азия и мир, общество
- 21:53, 16 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Власти Чили одобрили использование вакцины против коронавируса Pfizer, сообщил Минздрав страны.
«Институт здравоохранения одобрил использование в Чили вакцины Pfizer против COVID-19», - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал 24Horas, первые дозы вакцины должны поступить в Чили в конце декабря или в начале января 2021 года.
В Чили зарегистрирован 576 731 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 549 852 пациента, погибли 15 959 человек.