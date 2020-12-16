В Чили одобрили использование вакцины Pfizer

CentralAsia (CA) - Власти Чили одобрили использование вакцины против коронавируса Pfizer, сообщил Минздрав страны.

«Институт здравоохранения одобрил использование в Чили вакцины Pfizer против COVID-19», - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал 24Horas, первые дозы вакцины должны поступить в Чили в конце декабря или в начале января 2021 года.

В Чили зарегистрирован 576 731 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 549 852 пациента, погибли 15 959 человек.