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  16 декабря 2020
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Эмомали Рахмон поздравил Байдена с победой на президентских выборах

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму избранному президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену.

«Имею честь сердечно поздравить вас по случаю вашего избрания президентом Соединённых Штатов Америки.

Укрепление и расширение многоплановых отношений партнерства с США Таджикистан рассматривает как одно из важнейших направлений своей внешней политики и высоко ценит их сегодняшний уровень и практическое содержание.

Пользуясь благоприятной возможностью, выражаю надежду, что в период вашей деятельности на этом посту мы ещё больше будем развивать взаимовыгодное сотрудничество наших стран в различных сферах взаимных интересов.

Выражаю готовность таджикской стороны к совместным усилиям в этом направлении и к продолжению конструктивного диалога между нашими государствами на всех уровнях.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей дальнейшей ответственной деятельности, а дружественному народу вашей страны — мира, стабильности, прогресса и всевозрастающего процветания», - говорится в поздравлении.

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