В Украине появился дорожный знак «Парковка для оленей». Фото

CentralAsia (CA) - В городе Харьков установили дорожный знак «Парковка для оленей». Об этом сегодня сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня на самом, наверное, проблемном повороте трамвая, мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения – «Парковка для оленей». А как только позволит погода – на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные «лоси» должны парковаться», - написал Терехов.

«Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского рынка», - добавил Терехов.

Он призвал водителей парковаться по правилам и не мешать ни проезду общественного транспорта, ни работе коммунальной техники.