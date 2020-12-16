[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Украине появился дорожный знак «Парковка для оленей». Фото

CentralAsia (CA) -  В городе Харьков установили дорожный знак «Парковка для оленей». Об этом сегодня сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня на самом, наверное, проблемном повороте трамвая, мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения – «Парковка для оленей». А как только позволит погода – на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные «лоси» должны парковаться», - написал Терехов.

«Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского рынка», - добавил Терехов.

Он призвал водителей парковаться по правилам и не мешать ни проезду общественного транспорта, ни работе коммунальной техники.

print
  • Ректор Университета журналистики Узбекистана отказался от суффикса -ев в фамилии
  • Туркменистан в ТОП-5 стран СНГ с наибольшим интересом к русскому языку
  • В России предложили упростить въезд трудовых мигрантов в страну


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com