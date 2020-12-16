Туркменистан не присылает пробы на коронавирус в референс-лаборатории, - ВОЗ

CentralAsia (TM) - Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Туркменистан не отправляет пробы на COVID-19 в референс-лаборатории ВОЗ.

Как сообщает портал Eurasianet.org, пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ наконец ответила на неоднократные запросы журналистов по этому поводу.

В пресс-службе подтвердили, что во время визита в Туркменистан в июле эксперты ВОЗ рекомендовали направлять тесты на коронавирус в лаборатории ВОЗ для проверки. Однако, как заявляют в организации, пока выполнение этой рекомендации невозможно из-за существующих транспортных ограничений.

Eurasia.net отмечает, что закрытие границ не помешало властям Туркменистана в конце ноября организовать специальный авиарейс в Мюнхен. Этим самолетом в страну были доставлены немецкие врачи, которые получили туркменские государственные награды.

Как сообщал turkmen.news, о дин из гостей, профессор университетской клиники «Гроссхадерн» Клаус Пархофер, встретился лично с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Туркменистан и Северная Корея остаются единственными странами с населением более 1 миллиона человек, власти которых отрицают проникновение коронавируса на свою территорию.