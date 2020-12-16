Мирзиёев наградил министра здравоохранения России нагрудным знаком «Мехр саховат»

CentralAsia (UZ) - Министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и его заместителю Олегу Гридневу в торжественной обстановке вручены нагрудные знаки «Мехр-саховат» («Доброта и щедрость»), которыми они были награждены в соответствии с решением президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на официальной странице посольства Узбекистана в России.

В последнее время наблюдалась активизация сотрудничества между Узбекистаном и Россией, в том числе и в сфере здравоохранения.

Министерством здравоохранения России за короткие сроки был проработан вопрос направления 75 ведущих российских медицинских специалистов в Узбекистан для оказания методической и практической помощи узбекским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Министерство здравоохранения России обеспечило Узбекистан 1400 наборами тест-систем для проведения 140 тысяч исследований, что позволило своевременно выявить и предупредить распространение COVID-19.

Министр Михаил Мурашко поблагодарил за награду и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, включая открытие филиалов вузов России на территории Узбекистана.

Нагрудный знак «Меҳр-саховат» учрежден в соответствии с Указом Президента Узбекистана от 26 мая 2020 года в целях поощрения граждан страны, а также иностранных граждан, проявивших мужество и отвагу в преодолении испытаний в период распространившейся пандемии коронавируса, внесших большой вклад во всестороннюю поддержку социально уязвимых слоев населения и оказанию им безвозмездной помощи.