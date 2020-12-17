Heli-Union призывает Thales обучить пилотов вертолетов для сил гражданской безопасности Монголии

CentralAsia (MNG) - Французское правительство помогает укрепить возможности гражданской обороны Монголии за счет льготных кредитов, предоставленной Министерством финансов. Первый вертолетный поисково-спасательный центр в стране будет развернут Héli-Union недалеко от международного аэропорта Улан-Батора.

Программа включает предоставление парка из четырех вертолетов (три Airbus EC145 и один Guimbal Cabri), а также строительство центра технического обслуживания и учебного центра.

Héli-Union управляет всем проектом и подписала контракт с Thales на обучение пилотов EC145.

Французские пилоты службы гражданской безопасности проходят обучение по использованию систем Thales того же типа с 2006 года. Таким образом, инструкторы Héli-Union извлекут выгоду из специализированных знаний Thales в области систем обучения для миссий гражданской обороны.

Проект будет основан на давних отношениях между Thales и Héli-Union, чтобы предоставить Монголии доступ к ноу-хау Франции в области вертолетов.

Проект также укрепляет присутствие Thales в Северной Азии, где Группа выиграла несколько важных контрактов, включая предоставление решений по управлению воздушным движением для Управления гражданской авиации Монголии.

Проект также укрепляет присутствие Thales в Северной Азии, где Группа выиграла несколько важных контрактов, включая предоставление решений по управлению воздушным движением для Управления гражданской авиации Монголии.

Thales (Euronext Paris: HO) — глобальный технологический лидер. Группа предоставляет решения, услуги и продукты клиентам на рынках аэронавтики, космоса, транспорта, цифровой идентификации, безопасности и обороны. В 2019 году компания Thales, насчитывающая 83000 сотрудников в 68 странах, достигла продаж в размере 19 миллиардов евро (на предварительной основе, включая Gemalto за 12 месяцев).

Thales инвестирует, в частности, в цифровые инновации - возможности подключения, большие данные, искусственный интеллект и кибербезопасность — технологии, которые поддерживают предприятия, организации и правительства в решающие моменты их жизни.

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