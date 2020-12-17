Торговля между Монголией и Китаем достигла 6,8 млрд долларов США

CentralAsia (MNG) - За первые 11 месяцев 2020 года торговый оборот Монголии достиг 11,7 млрд долларов США, из которых 6,9 млрд долларов США пришлось на экспорт и 4,9 млрд долларов США на импорт. Общий внешнеторговый оборот снизился на 897,6 млн долларов США (7,1%), из которых экспорт снизился на 200,4 млн долларов США (2,8%), а импорт уменьшился на 697,2 млн долларов США (12,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре 2020 года экспорт и импорт достигли 869,0 млн долларов США и 449,6 млн долларов США соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на 29,9 млн долларов США (3,6%), а импорт снизился на 59,3 млн долларов США (11,6%).

Сальдо внешней торговли было профицитным в размере 2,0 миллиарда долларов США за первые 11 месяцев 2020 года, в то время как оно было профицитным в размере 1,5 миллиарда долларов США за первые 11 месяцев 2019 года, увеличившись на 496,8 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот с Китаем за 11 месяцев 2020 года достиг 6,8 млрд долларов, что составляет 57,6% от общего товарооборота. На битуминозный уголь и медные концентраты приходилось 38,2% и 30,8% от общего объема экспорта в Китай, а на золото приходилось 99,9%, 41,0% и 57,6% товаров, экспортированных в Швейцарию, Сингапур и Великобританию, соответственно. Снижение экспорта на 200,4 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было вызвано сокращением экспорта медных концентратов на 142,7 млн ​​долларов США и угля на 942,6 млн долларов США.

За первые 11 месяцев 2020 года 36,8% от общего объема импорта было из Китая, 26,1% из России, 7,7% из Японии, 4,5% из США и 4,4% из Республики Корея, что составляет 79,6% от общего объема. импорт.

51,7% от общего объема импорта из России составили нефтепродукты, 58,5% от общего объема импорта из Японии составляли автомобили, 6,1% от общего объема импорта из Китая приходилось на электроэнергию, 7,8% - на грузовики и 86,1% - на импорт прочей продукции.

Уменьшение импорта на 697,2 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном связано с уменьшением импорта бензина на 56,0 млн долларов США, снижением импорта дизельного топлива на 226,5 млн долларов США, снижением импорта автомобилей на 133,0 млн долларов США и уменьшением импорта грузовых автомобилей на 112,9 млн долларов США. импорт.

Экспорт минеральных продуктов, текстиля и текстильных изделий, природных или культивированных камней и ювелирных изделий из драгоценных металлов составил 96,9 процента от общего экспорта. С другой стороны, 63,3 процента от общего объема импорта составили минеральные продукты, машины, оборудование, электроприборы, транспортные средства и их запасные части и продукты питания.

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