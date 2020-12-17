МНПО «Good Neighbors Mongolia» оказывает продовольственную помощь 10 000 домохозяйств

CentralAsia (MNG) - Международные неправительственные организации (МНПО) «Good Neighbors Mongolia» в Монголии предоставляет продовольственные и гигиенические наборы на общую сумму 812 миллионов тугриков ($ 285 тыс.) в качестве гуманитарной помощи домохозяйствам, которые подвергаются риску отсутствия продовольственной безопасности из-за строгой изоляции Covid-19 в Монголии.

В сотрудничестве с районными управлениями районов Баянгол, Баянзурх, Налайх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сухэ-Батор и Хан-Уул, а также с администрацией провинции Дархан-Уул и районными комиссиями по чрезвычайным ситуациям, «Good Neighbors Mongolia» планирует предоставить 50 000 тугриков продовольственной помощи и гигиенические наборы в размере 48 000 тугриков для 10 000 домохозяйств, живущих ниже прожиточного минимума и находящихся под угрозой отсутствия продовольственной безопасности, в течение декабря этого года.

Помощь была доставлена ​​первой части ее целевых групп, и в настоящее время 110 сотрудников «Good Neighbors Mongolia» работают над тем, чтобы процесс осуществлялся с одобрения районных комиссий по чрезвычайным ситуациям и в соответствии с инструкциями, данными Государственной чрезвычайной комиссии и Минздрава.

* GoodNeighbors International — это международная гуманитарная организация, занимающаяся вопросами развития. С момента своего основания в Корее в 1991 году она добилась больших успехов в выполнении своей миссии, обеспечивая людям во всем мире лучшее качество жизни. В 1996 году GNI получил общий консультативный статус при ЭКОСОС ООН, признал ее вклад и получил награду «MDGs Award» за достижение в 2000 году.

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