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  17 декабря 2020
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В Монголию доставлены 50 аппаратов ИВЛ из США

CentralAsia (MNG) -  США отправили в Монголии 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили в посольстве США в Улан-Баторе.

«Только что совершил посадку самолет авиакомпании Монголии с гуманитарной помощью от США народу Монголии. Во время кризиса США и Монголия должны работать вместе, чтобы спасти жизни людей», - говорится в сообщении посольства.


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В конце июня для борьбы с COVID-19 Монголия направила в США 60 тыс. медицинских защитных одежд на 1 млн долларов начальнику 10-го регионального центра Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) М.О.Хэйрду. FEMA распределило и отправило помощь от народа Монголии в штаты Аризона и Невада.

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