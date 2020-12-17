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  17 декабря 2020
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Новая технология внутрисосудистого ультразвукового исследования впервые внедрена в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Благодаря инвестициям Министерства здравоохранения, впервые в Монголии, в первой государственной центральной больнице были внедрены новая техника и технология для внутрисосудисто-ультразвукового исследования (ВСУЗИ). Устройство ВСУЗИ, представляющее собой комбинацию интракоронарного УЗИ и фракционного резерва коронарного стеноза, подключается к сложному устройству ангиографии.

С внедрением этой технологии станет возможным лечить «тяжелый коронарный стеноз и сосудистую дисплазию», как указано в статье Г7 Приказа № A / 370 министра здравоохранения от 2017 года «Об утверждении перечня болезней, подлежащих лечению за рубежом», может уменьшить приток иностранной валюты на определенный процент.

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) коронарных артерий — метод ультразвуковой диагностики, используется для уточнения состояния артерий. При помощи данного метода стало возможным получать изображения просвета сосудов и морфологических элементов, образующих его стенку, в норме и при патологии.

ВСУЗИ — это метод медицинской визуализации с использованием специально разработанного катетера с миниатюрным ультразвуковым датчиком, прикрепленным к дистальному концу катетера. Проксимальный конец катетера прикреплен к компьютеризированному ультразвуковому оборудованию. Это позволяет применять ультразвуковые технологии, такие как пьезоэлектрический преобразователь или CMUT, чтобы видеть изнутри кровеносные сосуды через окружающий столб крови, визуализируя эндотелий (внутреннюю стенку) кровеносных сосудов у живых людей.

Показания к применению ВСУЗИ

  • Количественная и качественная оценка стенозов коронарных артерий;
  • Решение вопроса о тактике лечения пациента;
  • Оценка результатов интервенционного вмешательства (баллонной ангиопластики, стентирования и др);
  • Ранняя диагностика атеросклероза у больных после трансплантации сердца;
  • Оценка функциональной способности шунтов после операции коронарного шунтирования.

У данного метода диагностики абсолютных противопоказаний нет, за исключением отказа больного от проведения процедуры.

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