На востоке Узбекистана в ДТП заживо сгорели 6 человек, в том числе 3 детей

CentralAsia (UZ) - В городе Намангане 16 декабря на пересечении улиц И.Каримова и Истиклол водитель грузовика Man столкнулся с автомобилем Nexia. В результате ДТП на месте погибли 6 человек.

По данным информационной службы МВД, погибли 42-летний водитель и его 39-летняя жена, двое их детей (13 и 10 лет), 34-летний пассажир, а также 7-летний ребенок.

Отмечается, что все заживо сгорели в автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.