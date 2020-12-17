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  17 декабря 2020
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Узбекистанцы отправили за рубеж $1,08 миллиарда с начала года, - ЦБ

CentralAsia (UZ) -  В январе-ноябре текущего года объем трансграничных денежных переводов из Узбекистана в зарубежные страны достиг 1,08 миллиарда долларов. По данным Центробанка, это на 119 миллионов долларов или на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан за последние 10 месяцев составил 5,44 миллиардов долларов. Это на 85 миллионов долларов, или 2 процента, меньше, чем за тот же период прошлого года.

Центральный банк пришел к выводу, что положительное сальдо трансграничных переводов с начала года достигло 4,36 млрд долларов.

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