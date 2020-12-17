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  17 декабря 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса превысило 12,8 тысячи

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 16 декабря 41 человек был выписан из медучреждений страны после выздоровления, за сутки от COVID-19 скончался еще один пациент.

Общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 12 815 человек, из них выздоровели 12 253 пациента, или 95,6% инфицированных, скончались 89 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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