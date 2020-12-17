Президент Узбекистана поручил сократить экспорт газа и направить его на нужды населения

CentralAsia (UZ) - Газоснабжение Узбекистана испытывает нехватку 20 миллионов кубометров газа в сутки. В результате давление природного газа упало более чем в тысяче жилых районах.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 декабря в ходе видеоселекторного совещания по вопросам устранения недостатков, допущенных при подготовке к зиме.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече глава государства подчеркнул, что ему не нужны громкие речи и цифры, и что люди в социальных сетях сами дали объективную оценку результатам работы местного руководства.

"Всем нам известно, что проблемы, связанные с газовой системой, появились не сегодня, а мучают нас вот уже тридцать лет. Но никто не вправе использовать это как оправдание. Нашему народу нужен газ, большинство своевременно и честно платит за него", - сказал президент.

Президент поручил сократить экспорт газа, прежде всего, для удовлетворения потребностей населения. Отмечается, что за счет этого в регионы будет дополнительно направлено 7-8 миллионов кубометров природного газа в сутки. Кроме того, для нужд населения будет поставлено еще 217 тысяч тонн сжиженного газа.

На встрече также обсуждались меры по устранению недостатков в сфере, по улучшению снабжения энергоресурсами. Было отмечено, что для бесперебойного снабжения отраслей и регионов в зимний период необходимо вырабатывать дополнительно 10-12 миллионов киловатт-часов электроэнергии в сутки.

Президент поручил обеспечить этот недостаток за счет запуска 5 энергоблоков мощностью 900 мегаватт на Ташкентской, Сырдарьинской и Новоангренской электростанциях.

Было отмечено, что перебои в электроснабжении связаны в основном с изношенностью 60 процентов распределительных сетей и ростом спроса на электроэнергию. В связи с этим указано на необходимость разработать программу поэтапной модернизации сетей низкого и среднего напряжения и как можно скорее приступить к ее реализации.