Рустами Эмомали переизбран президентом Федерации футбола Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 9:28, 17 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - Рустами Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, переизбран президентом Федерации футбола Таджикистана на новый четырехлетний срок.
Рустами Эмомали с 2012 возглавляет Федерацию футбола Таджикистана. Он является мэром Душанбе и спикером Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана – вторым человеком после главы государства.
Глава Таджикистана является также президентом Национального олимпийского комитета страны, пост вице-президента занимает его зять Шамсулло Сохибов.
Отчетно-выборная конференция ФФТ прошла 16 декабря в гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе». Как сообщает ФФТ, после вступительного слова Рустами Эмомали и выборах рабочих органов Конференции был показан видеофильм о деятельности федерации за период 2016-2019 годов. В фильме были отмечены успехи и результаты ФФТ за последние четыре года.