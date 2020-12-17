На утро 17 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 788 человек. Всего — 144 523

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 788 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 111;

- Павлодарская область - 88;

- город Алматы - 77;

- Атырауская область - 77;

- Костанайская область - 70;

- Восточно-Казахстанская область - 69;

- Северо-Казахстанская область - 65;

- Акмолинская область - 59;

- Алматинская область - 49;

- Жамбылская область - 33;

- Карагандинская область - 30;

- Западно-Казахстанская область - 27;

- Актюбинская область - 12;

- Мангистауская область - 10;

- Туркестанская область - 5;

- город Шымкент - 4;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 144 523 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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