На утро 17 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 788 человек. Всего — 144 523

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 788 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 111;
- Павлодарская область - 88;
- город Алматы - 77;
- Атырауская область - 77;
- Костанайская область - 70;
- Восточно-Казахстанская область - 69;
- Северо-Казахстанская область - 65;
- Акмолинская область - 59;
- Алматинская область - 49;
- Жамбылская область - 33;
- Карагандинская область - 30;
- Западно-Казахстанская область - 27;
- Актюбинская область - 12;
- Мангистауская область - 10;
- Туркестанская область - 5;
- город Шымкент - 4;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 144 523 случая коронавируса.