В Узбекистане с начала года из-за инцидентов с газом погибли 106 человек, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - В ходе видеоконференции под председательством Шавката Мирзиёева, посвященной подготовке к зимнему сезону, 16 декабря глава государства коснулся инцидентов, связанных с угарным газом и вспышками. По озвученным президентом данным, в этом году в стране из-за инцидентов с газом погибли 106 человек, 190 отравились и получили ожоги. 16 декабря в Янгиюльском районе Ташкентской области от угарного газа погибли 3 человека.

Президент подчеркнул, что в период новогодних праздников сотрудники по пожарной безопасности должны повышать бдительность, предупреждать несчастные случаи, связанные с отравлениями от угарных газов и пожарами.

Поручено критически изучить и кардинально реформировать деятельность Управления пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, усилить противопожарную профилактику.