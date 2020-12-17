Армянские военные заявили о пропаже 73 своих бойцов в Карабахе

CentralAsia (CA) - Армянские военные в Карабахе объявили, что не имеют сведений о судьбе примерно 73 своих бойцов. Эти люди пропали в районе двух горных сел на юге Нагорного Карабаха, вокруг которых в последние несколько дней разгорелся конфликт, пишет ВВС.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики вчера подтвердило, что ему до сих пор неизвестна судьба 73 человек, находившихся в районе этих двух сел.

Одновременно военные заявили, что циркулирующие в армянской прессе слухи о гораздо большем числе пропавших — до 171 человека — не соответствуют действительности.

Эти села оказались фактически в тылу азербайджанской армии, но на момент окончания войны 10 ноября в них оставались армянские вооруженные отряды добровольцев.

На выходных азербайджанские военные выдвинулись в эти села, чтобы взять их под контроль.

Завязался бой, в результате которого несколько десятков армянских добровольцев, судя по разным сведениям с места событий, были окружены и сдались.

Азербайджанские военные сообщали о четырех убитых и нескольких раненых со своей стороны; армянские добровольцы — о нескольких раненых и взятых в плен.

Затем на место прибыли российские миротворцы и погасили конфликт.

Однако связь с десятками армянских бойцов, как утверждают Степанакерт и Ереван, пропала.

Во вторник и среду в азербайджанских аккаунтах в соцсетях и мессенджерах появились по крайней мере два снятых на телефон видео с идущими группами безоружных людей, предположительно армян, в военной форме и сопровождающими их азербайджанскими солдатами.

В Армении вся эту ситуация вызвала переполох: там решили, что их бойцов взяли в плен.

Однако в среду часть из них — около 30 человек - вышла к своим, и выяснилось, что азербайджанские военные, разоружив их, проводили до поста российских миротворцев и отпустили.

Эту информацию в другом заявлении поздно вечером в среду подтвердило министерство обороны Армении. Азербайджанские военные пока не комментировали видео с пленными.

Конфликт вокруг сел Хцаберд и Хин Тахер в горах на юге Карабаха развернулся на прошедших выходных.