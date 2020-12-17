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  17 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели еще 746 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 128 964 человек передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 16 057;

- Нур-Султан - 15 977;

- Восточно-Казахстанская область - 13 285;

- Атырауская область - 11 582;

- Карагандинская область - 10 906;

- Западно-Казахстанская область - 7653;

- Северо-Казахстанская область - 6847;

- Костанайская область - 6346;

- Павлодарская область - 6253;

- Алматинская область - 5559;

- Шымкент - 5285;

- Акмолинская область - 5247;

- Жамбылская область - 4376;

- Актюбинская область - 3450;

- Туркестанская область - 3437;

- Мангистауская область - 3425;

- Кызылординская область - 3279.

Коронавирус в Казахстане
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