За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели еще 746 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 128 964 человек передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 16 057;
- Нур-Султан - 15 977;
- Восточно-Казахстанская область - 13 285;
- Атырауская область - 11 582;
- Карагандинская область - 10 906;
- Западно-Казахстанская область - 7653;
- Северо-Казахстанская область - 6847;
- Костанайская область - 6346;
- Павлодарская область - 6253;
- Алматинская область - 5559;
- Шымкент - 5285;
- Акмолинская область - 5247;
- Жамбылская область - 4376;
- Актюбинская область - 3450;
- Туркестанская область - 3437;
- Мангистауская область - 3425;
- Кызылординская область - 3279.
Коронавирус в Казахстане
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