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  17 декабря 2020
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В Улан-Баторе коронавирус выявлен еще у 5 человек

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 10 599 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено пять новых случаев заражения в Улан-Баторе. Об этом 17 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

В аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Дорноговь, Говьсумбэр и Архангай за последние 24 часа не зарегистрировано новых случаев.

Согласно последним данным Минздрава, по состоянию на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 923 человек, из них 384 пациента полностью выздоровели и 530 стационарно лечатся.

Коронавирус в Монголии
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