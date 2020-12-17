Лодку-призрак с 650 кг кокаина вынесло на тихоокеанский остров. Фото

CentralAsia (CA) - Полиция Маршалловых островов обнаружила самое крупное в истории страны количество кокаина в заброшенной лодке, которую выбросило на удаленный атолл, сообщает France24.



По словам генерального прокурора Ричарда Хиксона, в лодке было обнаружено 649 килограммов кокаина.

Хиксон сказал, что судно, скорее всего, пересекло Тихий океан из Центральной или Южной Америки. «Лодка могла плыть год или два», - предположил он.



Полиция сообщила, что наркотики, которые находились в килограммовых упаковках, помеченных буквами «KW», были сожжены, за исключением двух упаковок, которые будут переданы Агентству по борьбе с наркотиками США для анализа.



За последние два десятилетия вдоль береговой линии Маршалловых островов было обнаружено множество других тайников с наркотиками, в том числе еще один в Айлуке, но этот был, безусловно, самым крупным.