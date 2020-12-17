Китайский зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта

// Jin Liwang/Xinhua News Agency

CentralAsia (CA) - Китайский исследовательский зонд «Чанъэ-5» успешно приземлилась на севере КНР. Об этом сегодня сообщает Китайское национальное космическое управление. Космический аппарат доставил на Землю образцы грунта с поверхности Луны.

Капсула приземлилась на территории округа Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. С успешным окончанием миссии поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Чанъэ-5» был запущен 24 ноября. 1 декабря он приземлился на видимой стороне Луне. Он собирал лунный грунт в течение двух суток. В итоге на Землю было доставлено 2 кг реголита.

Аппарат состоит из четырёх модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлёта с её поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем её перенесли на конец 2019-го, а потом — на ноябрь текущего года.

Китай стал первой за последние 44 года страной, доставившей на Землю геологические образцы с поверхности Луны.