Китайский зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта

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- 10:42, 17 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Китайский исследовательский зонд «Чанъэ-5» успешно приземлилась на севере КНР. Об этом сегодня сообщает Китайское национальное космическое управление. Космический аппарат доставил на Землю образцы грунта с поверхности Луны.
Капсула приземлилась на территории округа Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. С успешным окончанием миссии поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Чанъэ-5» был запущен 24 ноября. 1 декабря он приземлился на видимой стороне Луне. Он собирал лунный грунт в течение двух суток. В итоге на Землю было доставлено 2 кг реголита.
Аппарат состоит из четырёх модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлёта с её поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем её перенесли на конец 2019-го, а потом — на ноябрь текущего года.