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  17 декабря 2020
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

CentralAsia (CA) -  Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году.

Первое место в этом списке заняла Кайли Дженнер — американская модель, предпринимательница, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян», основательница и владелица компании Kylie Cosmetics. Дженнер заработала 590 млн долларов.

Второе место занял рэпер Канье Уэст, годовой доход которого составил 170 млн долларов.

Также в ТОП-5 вошли актер Дуэйн Джонсон с годовым доходом в 87,5 миллиона долларов и певица Рианна, заработавшая 46 миллионов долларов.

Замыкает список египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах, он получил за год 35,1 миллиона долларов.

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