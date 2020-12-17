Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
- Азия и мир, общество
- 11:08, 17 декабря 2020
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- Обновлено: 11:13, 17 декабря 2020
CentralAsia (CA) - Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году.
Первое место в этом списке заняла Кайли Дженнер — американская модель, предпринимательница, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян», основательница и владелица компании Kylie Cosmetics. Дженнер заработала 590 млн долларов.
Второе место занял рэпер Канье Уэст, годовой доход которого составил 170 млн долларов.
Также в ТОП-5 вошли актер Дуэйн Джонсон с годовым доходом в 87,5 миллиона долларов и певица Рианна, заработавшая 46 миллионов долларов.
Замыкает список египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах, он получил за год 35,1 миллиона долларов.