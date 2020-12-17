Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

CentralAsia (CA) - Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году.



Первое место в этом списке заняла Кайли Дженнер — американская модель, предпринимательница, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян», основательница и владелица компании Kylie Cosmetics. Дженнер заработала 590 млн долларов.



Второе место занял рэпер Канье Уэст, годовой доход которого составил 170 млн долларов.



Также в ТОП-5 вошли актер Дуэйн Джонсон с годовым доходом в 87,5 миллиона долларов и певица Рианна, заработавшая 46 миллионов долларов.



Замыкает список египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах, он получил за год 35,1 миллиона долларов.