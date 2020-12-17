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  17 декабря 2020
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IV юношеские Азиатские игры 2025 года пройдут в Ташкенте
Предыстория: Младший зять президента Узбекистана избран вице-президентом Олимпийского Совета Азии

CentralAsia (UZ) -  Ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА) 16 декабря официально подтвердила, что городом-организаторрм IV юношеских Азиатских игр 2025 года стал Ташкент. После этого было подписано соглашение между Узбекистаном и OСА о проведении крупного спортивного соревнования.

Контракт подписывали президент ОСА Шейх Ахмад Аль Сабах, вице-президент ОСА Отабек Умаров (младший зять президента Узбекистана), председатель НОК Рустам Шаабдурахманов, первый заместитель Министра физической культуры и спорта Равшан Ирматов.

«Проведение юношеских Азиатских игр в Ташкенте в 2025 году - это хорошая возможность продемонстрировать мировому сообществу развитие нового Узбекистана. Ожидается, что во время этого крупного соревнования в нашу страну прибудут около 5000 гостей. Это, в свою очередь, означает, что на наши плечи возложена большая ответственность. Мы уверены, что при поддержке нашего Уважаемого президента и правительства, нам удастся организовать это масштабное комплексное соревнование на высоком уровне», – отметили в НОК Узбекистана.

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