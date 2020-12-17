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  17 декабря 2020
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Монгольская компания «CallPro» в КР подключила монгольские номера к приложениям Skype и Teams

CentralAsia (MNG) -  Монгольская компания «CallPro», которая открыла в Кыргызстане горячую линию по вопросам COVID-19, сделала еще один шаг для коммуникации. Компания подключила монгольские телефонные номера к приложениям Skype и Teams.

После Кыргызстана, монгольская компания намерена открыть филиалов в Японии и в Сингапуре. «Что касается Кыргызстана, то мы финансируем из собственных средств. Есть планы по IPO, но через год-два это будет обсуждаться», - говорит директор компании «CallPro», Н.Тулга.

«В партнерстве с Microsoft теперь можно совершать звонки из приложений Teams и Skype на стационарные и мобильные телефоны в Монголии и обратно на телефоны организации, чтобы принимать звонки в Teams и Skype. Этот сервис скоро будет запущен», - добавил он.

«Еще одна интересная работа: тон человеческого голоса считается таким же уникальным, как отпечатки пальцев. Вот почему европейские и американские банки используют технологии для проверки тона голоса, когда клиент разговаривает по телефону. Мы поставляем эту технологию в Монголию в сотрудничестве с американской компанией. Это означает, что наши клиенты смогут проверить голос клиента по телефону. Технические испытания успешно завершены. Эта услуга откроется в январе следующего года после завершения маркетинговых мероприятий», - проинформировал директор Г.Тулга.

Монгольская компания CallPro» в сотрудничестве с компанией «DOS Network Consultancy and Services KG» и ведущими операторами связи страны открыли горячую линию по вопросам COVID-19 в Кыргызстане.

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