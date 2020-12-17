Facebook разрабатывает шлем для чтения мыслей и перевода их в компьютерные команды

CentralAsia (CA) - Компания Facebook ведет разработку нейрошлема, позволяющего считывать мысли человека и переводить их в команды, понятные компьютеру, следует из утечки, которую опубликовал Buzzfeed.



В распоряжении оказалась аудиозапись, на которой директор компании по технологиям Майк Шрепфер объясняет на виртуальной встрече с сотрудниками, как этот аппарат должен будет работать.



В частности, он объяснил, как нейронный сенсор нейрошлема будет переводить мысли человека в компьютерные команды, например, напечатать что-то на клавиатуре, подержать виртуальный объект в компьютерной игре и так далее.



«У нас будет привилегия увидеть будущее, потому что мы его производим», - сказал сотрудникам Шрепфер.



Информация о том, что Facebook занимается разработками нейротехнологий, циркулировала на протяжении последних нескольких лет. Однако до настоящего момента какие-либо детали об этом всегда оставались в стороне.