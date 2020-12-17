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  17 декабря 2020
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Facebook разрабатывает шлем для чтения мыслей и перевода их в компьютерные команды

CentralAsia (CA) -  Компания Facebook ведет разработку нейрошлема, позволяющего считывать мысли человека и переводить их в команды, понятные компьютеру, следует из утечки, которую опубликовал Buzzfeed.

В распоряжении оказалась аудиозапись, на которой директор компании по технологиям Майк Шрепфер объясняет на виртуальной встрече с сотрудниками, как этот аппарат должен будет работать.

В частности, он объяснил, как нейронный сенсор нейрошлема будет переводить мысли человека в компьютерные команды, например, напечатать что-то на клавиатуре, подержать виртуальный объект в компьютерной игре и так далее.

«У нас будет привилегия увидеть будущее, потому что мы его производим», - сказал сотрудникам Шрепфер.

Информация о том, что Facebook занимается разработками нейротехнологий, циркулировала на протяжении последних нескольких лет. Однако до настоящего момента какие-либо детали об этом всегда оставались в стороне.

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