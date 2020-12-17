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  17 декабря 2020
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Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена, - CNN

CentralAsia (CA) -  Действующий президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена, сообщает телеканал CNN.

Это встревожило некоторых помощников Трампа, но мало кто верит, что он действительно так поступит, отмечает CNN.

Белый дом отказался комментировать эту информацию.

14 декабря коллегия выборщиков подтвердила избрание Джо Байдена президентом США. По результатам голосования, за Байдена было отдано 306 голосов выборщиков, за Дональда Трампа — 232 голоса. Для победы необходимо было набрать 270 голосов. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.

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