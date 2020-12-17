В Узбекистане женщина пыталась утопить себя и своих детей (видео)

В Узбекистане женщина пыталась утопить себя и своих детей

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - В сети распространилось видео, на котором сотрудники экологии спасти жизнь детям и их матери, сообщает upl.uz.



На видео можно увидеть, что сотрудники смогли остановить женщину, которая пыталась утопить двух маленьких сыновей и себя в канале. Инцидент произошел в городе Ширин в Сырдарьинской области.

Когда женщину спросили, почему она пыталась убить детей и совершить суицид, та ответила, что устала жить и очень сожалеет, что рожала детей. По словам женщины, ей очень сложно живется и она больше не хочет жить. Пока в правоохранительных органах не прокомментировали инцидент.