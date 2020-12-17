Зафрахтованный рейс доставил 165 граждан Монголии из Франкфурта

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия приняла решение организовать в этом месяце два чартерных рейса во Франкфурт для репатриации граждан Монголии.
В рамках этого решения зафрахтованный рейс Франкфурт — Улан-Батор со 165 монголами на борту приземлился сегодня в 11:19 в международном аэропорту Буянт-Ухаа столицы страны.
Пассажиры будут помещены в обязательную изоляцию в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний и отелях Sunjin Grand и Amar, сообщает оперативный штаб Государственной чрезвычайной комиссии.
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