[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Искусство миниатюры Узбекистана, Турции, Азербайджана и Ирана внесено в Список культурного наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (UZ) -  16 декабря 2020 года на XV сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО «Искусство миниатюры» внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Номинационный пакет подготовлен Национальной комиссией Узбекистана по делам ЮНЕСКО совместно с аналогичными структурами Турции, Азербайджана и Ирана.

Во время презентации файла «Искусство миниатюры» комитету, председатель оценочной комиссии С.Аль-Бусаиди высоко оценил приложенные странами-соавторами совместные усилия по подготовке номинационного пакета, который полностью отвечает всем пяти критериям по внесению в репрезентативный список.

Включение в репрезентативный список ЮНЕСКО «Искусство миниатюры» является международным признанием этого вида искусства, имеющего многовековую историю и которое достигло пика своего развития в Узбекистане. Было отмечено, что узбекская школа миниатюры с множеством ярких и выдающихся художников, таких как Камолиддин Бехзод, на протяжении многих веков остается одной из сильнейших и наиболее известных в мире.

Ранее в Репрезентативный список были включены «Шашмаком» и «Культурное пространство Байсунского района» (2008г.), «Катта Ашула» (2009г.), «Аския» (2014г.), «Культуры и традиции Плова» и «Навруз» (2016г.), «Лазги» (2019г.). «Сохранение традиционных технологий изготовления атласа и адраса» (2017г.) внесен в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.

print
  • Состоялось первое заседание Совместной платформы регулирования сельскохозяйственного сектора в Монголии
  • Глава МИД Монголии провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И
  • В Узбекистане наладили выпуск «патриотичных» смартфонов с гербами


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com