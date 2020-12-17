Искусство миниатюры Узбекистана, Турции, Азербайджана и Ирана внесено в Список культурного наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (UZ) - 16 декабря 2020 года на XV сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО «Искусство миниатюры» внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Номинационный пакет подготовлен Национальной комиссией Узбекистана по делам ЮНЕСКО совместно с аналогичными структурами Турции, Азербайджана и Ирана.

Во время презентации файла «Искусство миниатюры» комитету, председатель оценочной комиссии С.Аль-Бусаиди высоко оценил приложенные странами-соавторами совместные усилия по подготовке номинационного пакета, который полностью отвечает всем пяти критериям по внесению в репрезентативный список.

Включение в репрезентативный список ЮНЕСКО «Искусство миниатюры» является международным признанием этого вида искусства, имеющего многовековую историю и которое достигло пика своего развития в Узбекистане. Было отмечено, что узбекская школа миниатюры с множеством ярких и выдающихся художников, таких как Камолиддин Бехзод, на протяжении многих веков остается одной из сильнейших и наиболее известных в мире.

Ранее в Репрезентативный список были включены «Шашмаком» и «Культурное пространство Байсунского района» (2008г.), «Катта Ашула» (2009г.), «Аския» (2014г.), «Культуры и традиции Плова» и «Навруз» (2016г.), «Лазги» (2019г.). «Сохранение традиционных технологий изготовления атласа и адраса» (2017г.) внесен в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.