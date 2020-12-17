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  17 декабря 2020
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В России за сутки коронавирус выявлен у более 28 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5 239 (18,6%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 84,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 497 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 592 572 человека.

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