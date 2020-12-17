Число жертв коронавируса в России превысило 49 тысячи

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 587 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 79 и Москве — 76.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 49 151 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,7 млн человек, из них выздоровели 2,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 592 572 пациента.