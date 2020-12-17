Четырех граждан Таджикистана, обвиняемых в тяжких преступлениях, экстрадировали из Москвы в Душанбе

- Таджикистан, общество
- 14:54, 17 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - По телеканалу РЕН ТВ показали видеосюжет, в котором из аэропорта Домодедово в Душанбе экстрадировали четырех граждан Таджикистана. На видео видно, как задержанных под конвоем привезли в аэропорт и доставили до линии пересечения государственной границы.
Все экстрадированные находились в розыске по обвинению в совершении тяжких преступлений на территории Таджикистана.
Как следует из видеосообщения, Генпрокуратура РФ ранее приняла решение о выдаче Таджикистану четырех граждан, которые обвинялись в ряде преступлений на территории Таджикистана.
Один из преступников в 2009 году совершил в Душанбе нападение на китайского гражданина. Злоумышленник использовал пластмассовый пистолет. Он похитил 26 тысяч долларов у своей жертвы, нанеся китайцу легкий вред здоровью. Но затем этот же преступник вместе с сообщником убил человека с применением арматуры и ножа, так как не хотел возвращать долг в 4 тысячи долларов.
Еще один обвиняемый участвовал в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков. Третий преступник, работая кассиром, продал 171 авиабилет по ценам, установленным для совершеннолетних граждан, но в документы внес сведения о продаже билетов несовершеннолетним по льготным ценам, а разницу в стоимости забрал себе.
Четвертый мужчина в 2015 году занимался кражами из жилых помещений граждан, совершая кражи из домов и квартир.
"Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и компетентных органов Республики Таджикистан удалось добиться положительного решения по всем экстрадициям", - приводят слова Генпрокуратуры в видеосюжете.
Таджикские власти пока не прокомментировали данный видеосюжет.