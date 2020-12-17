Четырех граждан Таджикистана, обвиняемых в тяжких преступлениях, экстрадировали из Москвы в Душанбе

CentralAsia (TJ) - По телеканалу РЕН ТВ показали видеосюжет, в котором из аэропорта Домодедово в Душанбе экстрадировали четырех граждан Таджикистана. На видео видно, как задержанных под конвоем привезли в аэропорт и доставили до линии пересечения государственной границы.

Все экстрадированные находились в розыске по обвинению в совершении тяжких преступлений на территории Таджикистана.

Как следует из видеосообщения, Генпрокуратура РФ ранее приняла решение о выдаче Таджикистану четырех граждан, которые обвинялись в ряде преступлений на территории Таджикистана.

Один из преступников в 2009 году совершил в Душанбе нападение на китайского гражданина. Злоумышленник использовал пластмассовый пистолет. Он похитил 26 тысяч долларов у своей жертвы, нанеся китайцу легкий вред здоровью. Но затем этот же преступник вместе с сообщником убил человека с применением арматуры и ножа, так как не хотел возвращать долг в 4 тысячи долларов.

Еще один обвиняемый участвовал в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков. Третий преступник, работая кассиром, продал 171 авиабилет по ценам, установленным для совершеннолетних граждан, но в документы внес сведения о продаже билетов несовершеннолетним по льготным ценам, а разницу в стоимости забрал себе.

Четвертый мужчина в 2015 году занимался кражами из жилых помещений граждан, совершая кражи из домов и квартир.

"Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и компетентных органов Республики Таджикистан удалось добиться положительного решения по всем экстрадициям", - приводят слова Генпрокуратуры в видеосюжете.

Таджикские власти пока не прокомментировали данный видеосюжет.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения