Внешний долг Узбекистана по итогам девяти месяцев составил $29,3 млрд

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CentralAsia (UZ) - Совокупный внешний долг Узбекистана на 1 октября составил $29,3 млрд, из которых $18,7 млрд является долгом государственного сектора, а $10,6 млрд – частным внешним долгом. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка.



«За 9 месяцев государственный внешний долг также сохранил тенденцию роста. Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов», - говорится в отчете.

Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов, говорится в отчете Центрального банка.

Основная доля (73,3%) внешнего долга привлечена на 10 и более лет.