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  17 декабря 2020
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В Ашхабаде открылся магазин туркменской электронной техники

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде открылся первый магазин электронной техники отечественного производства. Событие приурочено к 25-летию нейтралитета Туркменистана, сообщил 15 декабря информационный сайт «Turkmenportal».

Магазин открыт хозяйственным обществом «Aýdyň Gijeler». Ассортимент представлен мобильными телефонами, компьютерами, телевизорами, роутерами и другой продукцией.

Ранее объявлялось, что в связи с эпидемией официально работать могут только продуктовые магазины.

Между тем, как пишет Радио «Азатлык», телевизоры местного производства значительно дешевле импортных конкурентов, однако сильно уступают в качестве.

«Продавцы электроники предупреждают покупателей о низком качестве телевизоров, зная, что это может привести к недоразумениям. Также появилась официально неподтвержденная информация о введении дополнительных пошлин на импорт телевизоров зарубежного производства», – передает Радио.

Ранее, 2 октября, технику отечественного производства президенту Гурбангулы Бердымухамедову продемонстрировал его сын Сердар – министр промышленности и строительного производства. После этого отечественная продукция стала основным подарком во время различных торжественных церемоний.

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